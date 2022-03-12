Gönül Dağı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı 55. bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 55. bölümüyle 12 Mart Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 55. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

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GÖNÜL DAĞI 55. BÖLÜM KONUSU

Asya ve Ramazan'ın düğün günü gelmiştir. Düğün telaşı devam ederken, herkes Ramazan'ı uyarmak için çabalasa da Ramazan kararlıdır. Asya ve Ramazan'ın girdiği bu yol, Asuman ile Ramazan'ın yollarını kesin olarak ayırırken, bu sırada yaşanan bir gelişme Asuman, Ramazan ve Asya'yı nasıl bir sona sürükleyecektir? Dava süreci devam ederken Sefer'in ameliyatına girmesi Kenan için durumun daha da zorlaşmasına neden olur. Bu şartlar altında Kenan'ı bekleyen gelişme ne olacaktır? Öte yandan ameliyat sonrası yavaş yavaş kendine gelen Sefer'in hafızası yerinde değildir. Sefer'in bu probleminin nasıl etkileri olacaktır?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

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GÖNÜL DAĞI 55. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 55. BÖLÜM FULL İZLE

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