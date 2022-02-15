Üç Kız Kardeş ne zaman saat kaçta? Üç Kız Kardeş 1. bölüm fragmanı İZLE

Kanal D ekranlarından yeni bir dizi izleyiciyle buluşuyor. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyandıran Üç Kardeş dizisi yayına giriyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş dizisi saat kaçta yayınlanacak? Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne? İşte detaylar...

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Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak. Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ FRAGMAN İZLE

Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, 22 Şubat Salı 20.00'de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

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