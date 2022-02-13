Kalp Yarası 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Sadece beni hatırlamanı istiyorum..."

Atv'nin en çok sevilen dizilerinden olan Kalp Yarası için heyecanlı geri sayım başladı. Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı Kalp Yarası sevenleri yeni bölümü merak ederken, Kalp Yarası 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmanda, Ferit'in "Sadece beni hatırlamanı istiyorum..." sözleri büyük ses getirdi.

Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası'nın 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.



KALP YARASI 31. BÖLÜM 2. FRAGMANI - İZLE



PEKİ, KALP YARASI 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar.



Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.



Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur.



Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.



Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.



