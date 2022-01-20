Haberler Dizi Haberleri 📺YALNIZ KURT 1. BÖLÜM | Yalnız Kurt dizisi yayın tarihi belli oldu! Yalnız Kurt 1. bölüm ne zaman? İşte yanıtı

📺YALNIZ KURT 1. BÖLÜM | Yalnız Kurt dizisi yayın tarihi belli oldu! Yalnız Kurt 1. bölüm ne zaman? İşte yanıtı

YALNIZ KURT 1. BÖLÜM | Atv ekranlarında ses getirecek bir dizi başlıyor... Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek. Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal, Damla Colbay ve Murat Han gibi usta oyuncular rol alıyor. Dizinin ilk bölümünün fragmanı da yayınlandı. Peki, Yalnız Kurt dizisi yayın tarihi belli oldu! Yalnız Kurt 1. bölüm ne zaman? İşte yanıtı

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:03
📺YALNIZ KURT 1. BÖLÜM | Yalnız Kurt dizisi yayın tarihi belli oldu! Yalnız Kurt 1. bölüm ne zaman? İşte yanıtı

Atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü saat 20.00'de ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

👉YALNIZ KURT 1. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN👈

🔎YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aksiyon dozu yüksek birinci bölüm tanıtımıyla büyük ilgi gören, afişiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

👉YALNIZ KURT 1. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN👈

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