Sadakatsiz 42. Bölüm izle - Sadakatsiz son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE - Sadakatsiz 42. bölüm fragman

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 8 Aralık Çarşamba akşamı 42. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sadakatsiz'in merakla beklenen 42. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz haftanın en fazla konuşulan dizilerden birisi olan Sadakatsiz, bu hafta da sürükleyici bir bölümle ekranlarda olacak.

Yeni bölümde Aras'ın defterinde, ''Asya'ya aşık oldum'' yazısını gören Ali, öfkesine hakim olamayıp tüm defteri parçalıyor.





O sırada içeri giren Asya, Ali'ye çıkışırken Ali, ''O adam sana ne hakla aşkım yazıyor? Sen hala o adamla birliktiysen...'' diyerek annesini tehdit ediyor.

Öte yandan Aras, Asya'ya evlenme teklif ediyor. Bunu gören Ali'nin öfkesi ise giderek daha da yıkıcı bir hal almaya başlıyor.

Volkan da Ali'nin öfkesini yatıştırmak yerine ortalığı alevlendiriyor. Peki Asya, Aras'la evlenecek mi? Ali, bu duruma engel olabilecek mi?

SADAKATSİZ 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SADAKATSİZ BÖLÜMLER

41. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolleri paylaştığı Sadakatsiz'in son bölümünde Aras hakkında gerçekleri öğrenen Asya ilişkisini bitirme kararı alırken, Derin bu durum karşısında rahatsız olmuştu. Diğer yandan Leyla'yı alarak Tekirdağ'ı terk etme kararı alan Aras'ın son hamlesi herkesi şaşırttı.

ASYA İLE ARAS ARASINDA İPLER KOPUYOR

Asya ile Aras'ın ilişkisinin sona ermesinin ardından tüm ipler bir anda kopar.

Derin ise Volkan'ın bu nedenle Asya ile yakınlaşmasından oldukça rahatsız olur.





Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yol açacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitme kararı alır.

Ancak, boşanmak için Londra'ya giden Aras, iki hafta aradan sonra dönme kararı alır ve bu dönüş ezberleri bozar.