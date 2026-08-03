Golfte kürsüye çıktık

Kadın Golf Milli Takımı, Malta'daki Royal Malta Golf Club'da düzenlenen European Ladies Team Shield Championship 2026'da şampiyon oldu. Erkek milli takımı ise European Men's Team Shield Championship 2026'da ikincilik kürsüsüne çıktı.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Kadın Golf Milli Takımı, Malta'daki Royal Malta Golf Club'da düzenlenen European Ladies Team Shield Championship 2026'da şampiyon oldu. Erkek milli takımı ise European Men's Team Shield Championship 2026'da ikincilik kürsüsüne çıktı.