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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Veliefendi 100 bin kişiyi bekliyor

Veliefendi 100 bin kişiyi bekliyor

Gazi Koşusu yalnızca yarışseverlerin takip ettiği bir organizasyon olmaktan çıktı. Son yıllarda artan ilgi, özellikle 100. yıl organizasyonu ile zirveye ulaştı

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Veliefendi 100 bin kişiyi bekliyor

Henüz on yıl önce 15-20 bin seyirci seviyelerinde gerçekleşen Gazi günü katılımı, 2022 yılında 40 bine, 2024 yılında 49 bin 500'e ve geçen yıl tam 61 bin 700 kişiye ulaştı. Bu rakam, Gazi Koşusu tarihinin en yüksek seyirci katılımı olarak kayıtlara geçti. Üstelik yalnızca at yarışları açısından değil, Türkiye'de düzenlenen tüm spor organizasyonları içerisinde de en yüksek katılımlardan biri oldu.

BU YIL BEKLENTİLER DAHA BÜYÜK

100. yılın yarattığı heyecan, rekor ikramiye, haftalardır süren medya ilgisi ve yarış dünyasının tüm dikkatini Veliefendi'ye çevirmesi nedeniyle organizasyonu 100 binin üzerinde seyircinin takip etmesi bekleniyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, Veliefendi Hipodromu yalnızca kendi tarihinin değil, Türk spor tarihinin de en görkemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmış olacak.

REKOR AHMET ÇELİK'TE

Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'nci Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı. Unutulmaz jokey Ekrem Kurt ise 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

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