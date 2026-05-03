7. etap Ballerini’nin

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 7. etabı olan Antalya etabını, XDS Astana takımından İtalyan sporcu Davide Ballerini kazandı
Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Organızasyonun yedinci ayağı olan Antalya etabında profesyonel bisikletçiler, finiş çizgisini en önde geçebilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Toplamda 152,8 kilometrelik parkurdan oluşan bu önemli etapta, XDS Astana takımı adına yarışan İtalyan sporcu Davide Ballerini 1 oldu. Ege'den başlayıp Akdeniz'e uzanan yarış, bugün Ankara'da yapılacak 8. etapla sona erecek. Bisikletçiler, 108,4 kilometrelik Ankara-Ankara etabında pedal çevirecek. Son etap, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki hat üzerinde koşulacak.