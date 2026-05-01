Çanakkale’de Beymen Club şov

14 ülkeden 500'ü aşkın sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nda Beymen Club Sailing Team rüzgarı esti.
İstanbul Boğazı Etabı'nı birincilikle bitirerek büyük bir heyecan yaratan ekip, zorlu Çanakkale rotasının ardından trofeyi Genel Klasman ikinciliği ile taçlandırmayı başardı. Genel klasmanda trofe ikinciliğini göğüsleyen Beymen Club Sailing Team, kupasını Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın elinden aldı.