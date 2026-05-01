5’inci etap Uden’in

61’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 5’inci etabında zafer Team Picnic PostNL takımından Hollandalı Casper van Uden’in oldu
Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) 5'inci etabını, Team Picnic PostNL takımından Hollandalı Casper van Uden kazandı. Patara-Kemer arasındaki 180.7 kilometrelik turun en uzun parkurunda düzenlenen etabı, 4 saat 6 dakika 9 saniyede bitiren Casper van Uden birinci sırada tamamladı. Sprint finişine sahne olan etapta MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından Polonyalı Marcin Budzinski 2'nciliği, Bardiani CSF 7 Saber takımından Özbek Nikita Tsvetkov ise 3'üncülüğü elde etti. Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, genel klasmanda 17 saat 38 dakika 43 saniye ile turkuaz, tırmanış klasmanında topladığı 15 puanla da kırmızı mayoyu korudu. Yarışa bugün Antalya ile Feslikan arasında yapılacak 6'ncı etapla devam edilecek.