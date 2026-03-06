Altın kız Damla yurda döndü

Ermeniastan'da Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda, '10 Metre Havalı Tüfek Solo Büyük Kadınlar' kategorisinde şampiyon olan ve Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran Damla Köse, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.
Ermeniastan'da Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda, '10 Metre Havalı Tüfek Solo Büyük Kadınlar' kategorisinde şampiyon olan ve Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran Damla Köse, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Damla "İstiklal Marşı'nı okutmak benim çok büyük bir hayalimdi. Çok şükür bana nasip oldu" diye konuştu.