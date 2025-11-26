CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Utku Mete Yağcı Avrupa'da altın madalya kazandı!

Utku Mete Yağcı Avrupa'da altın madalya kazandı!

Kayserili sporcu Utku Mete Yağcı, Yunanistan’daki Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda 60 kg Elite Kategorisi’nde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 11:00
Utku Mete Yağcı Avrupa'da altın madalya kazandı!

Kayserili genç sporcu Utku Mete Yağcı, Yunanistan'da yapılan Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda, altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası 17-25 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'da yapıldı. Türk Muaythai Milli Takımı, takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Kayseri'den milli takımda yer alan Utku Mete Yağcı, 60 kilogram Elite Kategorisi'nde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Federasyon Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "Utku Mete Yağcı'yı Avrupa'da İstiklâl marşımızı dinleterek bizleri gururlandırdığı için tebrik ve teşekkür ediyorum. Sporcumuz, Hocası Milli takım Antrenörü Nazım Yorulmaz ile yıllardır disiplin ve azimle çalıştılar. Nazım hocamızın yüreğine emeğine sağlık. Türk Milli takımımızın başında Kayseri Gençlik Spor antrenörümüz milli takım teknik direktörü Göksel Cingöz görev yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Kafilede şehrimizden Federasyon Yönetim kurulu üyesi İbrahim Somtaş'ta yer aldı. Türkiye olarak 4 altın, 5 Gümüş 8 Bronz madalya aldık. Milli takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

