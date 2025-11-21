CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Türkiye İslami Dayanışma Oyunları’nı 155 madalya ile zirvede kapattı

Türkiye İslami Dayanışma Oyunları’nı 155 madalya ile zirvede kapattı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6’ncı İslami Dayanışma Oyunları son gün müsabakalarının ardından tamamlandı. 72 altın, 44 gümüş, 39 bronz olmak üzere toplam 155 madalya kazanan Türkiye, oyunları üst üste ikinci kez zirvede bitirdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 01:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye İslami Dayanışma Oyunları’nı 155 madalya ile zirvede kapattı

6'ncı İslami Dayanışma Oyunları 14'üncü gün müsabakalarının ardından sona erdi. Son günde para halter, güreş ve hentbol branşlarında Türkiye, 1 altın ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu. 72 altın, 44 gümüş, 39 bronz olmak üzere toplamda 155 madalya kazanan Türkiye, oyunları üst üste ikinci kez zirvede tamamladı.

Kadın Hentbol Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kazakistan'ı 34-31 mağlup ederek Konya 2021'den sonra üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Para halterde Besra Duman kadınlar hafif sıklette 120kg'luk kaldırışıyla, Abdullah Kayapınar ise erkekler hafif sıklette 178kg'luk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Güreş erkekler serbest stil 86kg'da Türkiye'yi temsil eden Osman Göçen ve 125kg'da da Hakan Büyükçıngıl bronz madalya sahibi oldu.

Öte yandan İslami Dayanışma Oyunları kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde Türk bayrağını, oyunlarda altın madalya kazanan milli sporculardan Furkan Yaman ile Ceren Demirçelen taşıdı.

Sırbistan'da skandal pankart!
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt!
Robinho'nun oğlu G.Saray'a doğru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya’dan Nice deplasmanında 5 gollü şov! Marsilya’dan Nice deplasmanında 5 gollü şov! 00:57
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! 00:24
Sırbistan'da skandal pankart! Sırbistan'da skandal pankart! 23:52
Elifnaz Köseoğlu Avrupa şampiyonu! Elifnaz Köseoğlu Avrupa şampiyonu! 23:21
Bahis operasyonunda 4 hakem tutuklandı! Bahis operasyonunda 4 hakem tutuklandı! 23:10
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! 23:06
Daha Eski
Yağız Aksu Manisa Basket'e kiralandı Yağız Aksu Manisa Basket'e kiralandı 22:39
Manisa'dan A. Demir'e tarihi fark! Manisa'dan A. Demir'e tarihi fark! 22:03
Paul Pogba sahalara dönüyor! Paul Pogba sahalara dönüyor! 21:50
G.Saray G.Birliği maçına hazır G.Saray G.Birliği maçına hazır 19:43
Osimhen'de son durum ne? Osimhen'de son durum ne? 19:40
İrfan Can için karar veriliyor! Ya affedilecek ya da... İrfan Can için karar veriliyor! Ya affedilecek ya da... 19:29