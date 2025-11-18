Filistin’in sesi

Filistinli wushu sporcuları Fahima Abed ve Ahmed Askar, Gazze'deki savaş nedeniyle spor yapmanın imkânsız hale geldiğini belirtti. 6. İslami Dayanışma Oyunları'na katılma amaçlarının sadece yarışmak veya madalya kazanmak değil, Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak olduğunu vurguladılar.
