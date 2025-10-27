Cumhuriyetin 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında Zeytinburnu'nda '16. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi. Koşuya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Koşuda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanısıra bin 667 kayıtlı yarışmacı yer aldı. Ayrıca 23 Milli sporcu ve 13 yabancı sporcu koştu. Bakan Bak, "Spora daha fazla yönelmemiz lazım. Gençlerimizi yöneltmemiz lazım. Vatandaşlarımızın spora yatkınlıklarını, sporla yaşamlarını birleştirmelerini arzu ediyoruz. Zeytinburnu'nun sahili güzel, dolayısıyla insanların katılımı da çok güzel. Çeşitli kategorilerde kayıtlı bin 700'e yakın sporcu katıldı koşuya" dedi.

SPOR TESİSLERİ DEVRİMİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri, atletizm pistleri yapıldı. Türkiye, spor tesisi noktasında bir devrim yaşıyor. İleride çok daha iyi, yetenekli sporcular yetişecek. Atletizmde de bunu yapmamız gerekiyor. Özellikle bizim zamanımızda okullar arası yarışların artması gerekiyor" diye konuştu.

GELİN SAĞLIKLI OLALIM

Sağlıklı bir yaşam için sporun önemine değinen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Diyabet ve obezite başlamak üzere çağımızın yaşam tarzı nedeniyle sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. O yüzden herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Gelin spor yapalım, gelin kendimizi mutlu hissedelim, gelin sağlıklı olalım" açıklamasını yaptı.