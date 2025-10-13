Düzceli minik tenisçiler Sakarya'da dereceye girdi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis sporcuları, Sakarya'da düzenlenen 8-9-10 yaş tenis turnuvasında önemli dereceler elde etti. Toplam 72 sporcunun katıldığı turnuvada minik raketler Düzce'yi başarıyla temsil etti.

Tenis Antrenörü Ahmet Usluer eşliğinde turnuvada 8 yaş kategorisinde mücadele eden Düzceli sporcular Rüzgar Taun, gösterdiği üstün performansla 1'incilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 9 yaş kategorisinde yarışan Çınar Öney, turnuvayı 2'nci olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Gökçesu Aydın ve Mercan Özdemir de turnuvada 4'üncülük derecesi elde ederek Düzce'ye gurur yaşattılar.