Ziraat Türkiye Kupası
Düzceli minik tenisçiler Sakarya'da dereceye girdi!

Düzceli minik tenisçiler Sakarya'da dereceye girdi!

Düzce’li minik tenisçiler, Sakarya’daki turnuvada önemli dereceler elde etti. Rüzgar Taun birinci, Çınar Öney ikinci oldu; Gökçesu Aydın ve Mercan Özdemir ise dördüncü sırayı paylaştı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 15:14
Düzceli minik tenisçiler Sakarya'da dereceye girdi!

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis sporcuları, Sakarya'da düzenlenen 8-9-10 yaş tenis turnuvasında önemli dereceler elde etti. Toplam 72 sporcunun katıldığı turnuvada minik raketler Düzce'yi başarıyla temsil etti.

Tenis Antrenörü Ahmet Usluer eşliğinde turnuvada 8 yaş kategorisinde mücadele eden Düzceli sporcular Rüzgar Taun, gösterdiği üstün performansla 1'incilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 9 yaş kategorisinde yarışan Çınar Öney, turnuvayı 2'nci olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Gökçesu Aydın ve Mercan Özdemir de turnuvada 4'üncülük derecesi elde ederek Düzce'ye gurur yaşattılar.

