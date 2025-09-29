CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Uluslararası Açık Boulder şampiyonası İstanbul’da düzenlendi!

Uluslararası Açık Boulder şampiyonası İstanbul’da düzenlendi!

Türkiye, spor tırmanış branşında tarihi bir adım atarak Uluslararası Açık Boulder şampiyonasına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da düzenlenen Boulder şampiyonası hakkında işte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 16:28
Uluslararası Açık Boulder şampiyonası İstanbul’da düzenlendi!

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Açık Boulder şampiyonası, birçok sporcu için büyük bir fırsat sundu. Açık Boulder şampiyonası, Türk tırmanış sporu için büyük bir önem taşırken, TDF Başkanı Ali Şenkaynağı şampiyona sonrası açıklamalar yaptı...

'Aynı zamanda Türk tırmanışının dünyaya açılan kapısıdır.''

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Açık Boulder şampiyonasında yaklaşık 35 sporcu mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda sporcular yüksek performanslarıyla dikkat çekti. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, şampiyona sonrasında yaptığı açıklamada bu organizasyonun Türk tırmanış sporu açısından bir milat olduğunu belirtti. Şampiyonaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TDF Başkanı Ali Şenkaynağı, "Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'nı başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Turnuva, hem organizasyon kalitesi hem de sporcularımızın performansı açısından geleceğe umut verdi. Federasyon olarak vizyonumuz, tırmanış sporunu ülkemizde yaygınlaştırmak, gençlerimizi bu branşa yönlendirmek ve Türkiye'yi uluslararası arenada güçlü bir konuma taşımaktır. Bu organizasyon, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda Türk tırmanışının dünyaya açılan kapısıdır. Önümüzdeki dönemde uluslararası ölçekte daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak, tesis altyapımızı güçlendirmek ve genç sporcularımıza daha fazla fırsat sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

