Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Samsunsporlu Yağmur Tosun Türkiye rekoru kırdı!

Muğla'da düzenlenen Türkiye Bocce Petank şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Samsunspor Bocce Takımı sporcusu Yağmur Tosun, Kadınlar Altın Nokta yarışlarında Türkiye rekorunu kırdı! İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 15:53
Muğla'nın Ula ilçesinde 24-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası'na 478 sporcu mücadele etti. 5 gün süren şampiyonada sporcular gençler, büyükler ve ümitler kategorilerinde mücadele etti. Samsunspor Bocce Takımı'ndan Yağmur Tosun (15), Kadınlar Altın Nokta yarışlarında 49 vuruşla Türkiye rekoru kırdı.

15 YAŞINDA DÜNYA REKORU KIRDI!

Oyuncusunun daha 15 yaşında olduğunu belirten Samsunspor ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Türkiye Bocce Petank Şampiyonası'na aylar süren yoğun bir antrenman programı ile hazırlandık. Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ettik. Yağmur Tosun bizleri gururlandırdı. Yağmur, 15 yaşında Türkiye rekoru kırdı. Sporcularımın emeklerine sağlık hepsi ile gurur duyuyorum. Akdeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları milli takım seçmelerine katılmayı hak kazanan sporcularıma başarılar diliyorum. Amacımız milli takım seçmelerini kazanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Başta Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım olmak üzere Samsunspor yönetim kuruluna ve bize destek veren herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

