CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı

Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağının ikinci yarışını Can Öncü kazandı. Son bölümde liderlik sürekli el değiştirse de yaptığı atakla İtalyan Stefano Manzi'yi geçmeyi başaran Can, 0.027 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 15:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci yarışı kazandı.

Motorland Aragon Pisti'nde 15 turluk ikinci yarış yapıldı. Yedinci cepten başladığı yarışta iyi bir start alan ve ikinci sıraya yükselen Can, devamında ilk tur bitmeden liderliği ele geçirdi.

Son bölümde liderlik sürekli el değiştirse de yaptığı atakla İtalyan Stefano Manzi'yi geçmeyi başaran Can, 0.027 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bu sezonki 6. galibiyetini elde eden Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı sürücüsü Can Öncü, Aragon'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

Yarışı Manzi ikinci, Fransız pilot Valentin Debise ise üçüncü sırada bitirdi.

"Wildcard" ile şampiyonaya katılan Kadir Erbay, hafta sonunun ikinci yarışını tamamlayamadı.

Pilotlar klasmanında Manzi 380 puanla liderliğini sürdürdü. İspanya'da dün ikinci, bugün ise birinci olan Can Öncü, 320 puanla 2. sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.

Icardi G.Saray'da tarihe geçecek!
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
DİĞER
Aile sorunlarıyla gündemdeydi... Özcan Deniz'den korkutan açıklama: "Bir daha beni göremeyebilirsiniz"
Kütahya Simav'da 5.4'lük şiddetli deprem! İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir sallandı... Açıklamalar peş peşe
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı!
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Union Berlin-Hamburg maçı detayları! Union Berlin-Hamburg maçı detayları! 14:52
F.Bahçe-Antalyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Antalyaspor maçı öncesi son notlar! 14:46
Saran'dan Özbek için gündem olan sözler! Saran'dan Özbek için gündem olan sözler! 14:25
Rennes-Lens maçı detayları! Rennes-Lens maçı detayları! 14:02
Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? 13:57
Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? 13:43
Daha Eski
Köln-Stuttgart maçı detayları! Köln-Stuttgart maçı detayları! 13:42
İşte Sertaç Şanlı'nın yeni adresi! İşte Sertaç Şanlı'nın yeni adresi! 13:39
Elche-Celta Vigo maçı ne zaman? Elche-Celta Vigo maçı ne zaman? 13:36
Rayo Vallecano-Sevilla maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Sevilla maçı ne zaman? 13:32
Del Piero şaştı kaldı! Kenan Yıldız... Del Piero şaştı kaldı! Kenan Yıldız... 13:28
Freiburg-Hoffenheim maçı detayları! Freiburg-Hoffenheim maçı detayları! 13:27