UFC'nin yeni orta sıklet şampiyonu Khamzat Chimaev!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Karma dövüş sanatları dünyasının merakla beklediği UFC 319 organizasyonunda büyük heyecan yaşandı. Orta sıklet unvan mücadelesinde Güney Afrikalı Dricus Du Plessis ile Çeçen asıllı Rus dövüşçü Khamzat Chimaev karşı karşıya geldi.

Zorlu geçen beş raundun ardından mücadele, hakemlerin puanlamasına gitti. Puanlama sonucunda 50-44'lük skorla galibiyet Chimaev'in oldu ve yıldız dövüşçü, rakibini hakem kararıyla mağlup ederek UFC'nin yeni orta sıklet şampiyonu unvanını kazandı.