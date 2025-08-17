UFC'nin yeni orta sıklet şampiyonu Khamzat Chimaev!

CANLI SKOR ANA SAYFA
UFC 319 organizasyonunda Dricus Du Plessis'i mağlup eden Khamzat Chimaev, yeni orta sıklet şampiyonu oldu!

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 09:19
Karma dövüş sanatları dünyasının merakla beklediği UFC 319 organizasyonunda büyük heyecan yaşandı. Orta sıklet unvan mücadelesinde Güney Afrikalı Dricus Du Plessis ile Çeçen asıllı Rus dövüşçü Khamzat Chimaev karşı karşıya geldi.

Zorlu geçen beş raundun ardından mücadele, hakemlerin puanlamasına gitti. Puanlama sonucunda 50-44'lük skorla galibiyet Chimaev'in oldu ve yıldız dövüşçü, rakibini hakem kararıyla mağlup ederek UFC'nin yeni orta sıklet şampiyonu unvanını kazandı.

