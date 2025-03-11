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Haberler Diğer Sporlar Yusuf Dikeç Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Yusuf Dikeç Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde milli atıcı Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 21:39
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Yusuf Dikeç Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Hırvatistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcu Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya mücadelesine çıktı. Bağımsız sporcu olarak yarışan Rus Anton Aristarhov'a 15-12 mağlup olan Yusuf Dikeç, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takımlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Avrupa şampiyonluğu kazandı.

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