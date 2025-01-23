  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Sporlar Milli okçu Mete Gazoz yeni şampiyonlukları hedefliyor

Milli okçu Mete Gazoz yeni şampiyonlukları hedefliyor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Samsun'da düzenlenecek Salon Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmayı hedeflediklerini, Güney Kore'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da yeniden dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 11:48 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 11:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli okçu Mete Gazoz yeni şampiyonlukları hedefliyor

Milli okçu Mete Gazoz, AA muhabirine, 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından 4 yıllık yeni olimpiyat sürecinin başladığını söyledi. Olimpiyat sürecinde ilk büyük turnuvanın Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Salon Avrupa Şampiyonası olduğuna işaret eden milli okçu, "Avrupa Şampiyonası'nda mesafe 18 metre, olimpiyatlardaki mesafe ise 70 metre ama yarışma tecrübesi, takım tecrübesi olarak çok kıymetli bir yarışma. Bol madalyalı bir Avrupa Şampiyonası geçmesini bekliyorum." dedi.

Mete Gazoz, 2025 yılının ana hedef yarışmasının eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu vurgulayarak, "Bu şampiyonaya kadar yine arada birçok turnuva olacak. O turnuvalarda toplayabileceğimiz kadar madalya toplayacağız. Dünya Şampiyonası'nda ise bir önceki şampiyonada olduğu gibi dünya şampiyonu olup ülkemize dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"GENÇLERİN BENİ ÖRNEK ALMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM"

Türkiye'de son yıllarda okçuluğa ilginin arttığına dikkati çeken Mete Gazoz, şunları kaydetti:

"Gençlerin beni örnek almasından dolayı mutluyum. Ben, bu işin ön tarafında gözüken insanım. Bu işin arkasında ise antrenörlerimiz, federasyonumuz yoğun çalışma yapıyor. Ben sadece bana söz hakkı verildikçe aldığımız başarıları nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışıyorum. Gençlerimizin de hoşuna gidiyor ve okçuluğa başlıyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey, çünkü benden sonra gelecek okçuların da başarılar elde etmesi lazım. O zaman bizim şampiyonluklarımızın bir kıymeti olacak. Gençlere tavsiyem, okçuluğu sevgi ile yapmalarıdır. Sevgiyle bu iş yapılırsa çok keyifli ve eğlenceli oluyor. Disiplinli bir şekilde antrenmanlarını yaparlarsa süreç içinde mutlaka başarılı olacaklardır."

G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur
G.Saray'da ilk ayrılık!
DİĞER
Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’den yepyeni aşk pozu: Rüya gibi…
CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 78 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri tespit edildi
Mikautadze Lyon'da kalıyor!
Trabzonspor'dan Visca'ya yeni sözleşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da ilk ayrılık! G.Saray'da ilk ayrılık! 11:49
Mete Gazoz'dan şampiyonluk hedefi Mete Gazoz'dan şampiyonluk hedefi 11:48
Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman? Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman? 11:46
Dallas Wings, Sevgi Uzun ile yola devam edecek Dallas Wings, Sevgi Uzun ile yola devam edecek 11:44
Trabzonspor'a 57 yılda 191 yabancı Trabzonspor'a 57 yılda 191 yabancı 11:40
AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman? 11:39
Daha Eski
Beşiktaş, Solskjaer ile Avrupa umudunu artırdı Beşiktaş, Solskjaer ile Avrupa umudunu artırdı 11:35
Malmö - Twente maçı ne zaman? Malmö - Twente maçı ne zaman? 11:35
Jokic NBA tarihine geçmeye hazırlanıyor! Jokic NBA tarihine geçmeye hazırlanıyor! 11:32
Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 11:25
Trabzonspor'dan Visca'ya yeni sözleşme! Trabzonspor'dan Visca'ya yeni sözleşme! 11:17
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi 11:12