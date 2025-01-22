Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fransız temsilci Levallois Paris takımını 25-11, 25-15 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
14 sayıyla Kathryn Boden karşılaşmanın en değerli oyuncusu olurken 11'er sayıyla Tijana Boskovic ve Yaprak Erkek, galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı.
Eczacıbaşı Dynavit 3 – 0 Levallois Paris SC
SALON: TVF Burhan Felek Spor Salonu
HAKEMLER: Tomislav Popovic (SRB), Eldar Zulfugarov (AZR).
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak, Nicoletti, Aybüke (Lilbero),
LEVALLOİS PARİS SC: Tkachenko, Garcia, Cugno, Murek, White, Morello, Zyani, Verger, Depie, Biemel (Libero)
SETLER: 3-0 (25-11, 25-15, 25-18)
SÜRE: 60 dakika (20, 20, 20)