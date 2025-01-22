  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Sporlar Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Fransız temsilci Levallois Paris'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 18:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fransız temsilci Levallois Paris takımını 25-11, 25-15 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

14 sayıyla Kathryn Boden karşılaşmanın en değerli oyuncusu olurken 11'er sayıyla Tijana Boskovic ve Yaprak Erkek, galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı Dynavit 3 – 0 Levallois Paris SC

SALON: TVF Burhan Felek Spor Salonu

HAKEMLER: Tomislav Popovic (SRB), Eldar Zulfugarov (AZR).

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak, Nicoletti, Aybüke (Lilbero),

LEVALLOİS PARİS SC: Tkachenko, Garcia, Cugno, Murek, White, Morello, Zyani, Verger, Depie, Biemel (Libero)

SETLER: 3-0 (25-11, 25-15, 25-18)

SÜRE: 60 dakika (20, 20, 20)

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı izle
Solskjaer: Rafa ve Muçi...
DİĞER
Yeşilçam'ın al yanaklı tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi
CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti! CHP'li Tanju Özcan'ın dayısının oğlu gözaltına alındı
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
Skriniar F.Bahçe için İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı izle Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı izle 17:51
Konyaspor'da G.Saray mesaisi Konyaspor'da G.Saray mesaisi 17:29
Solskjaer: Rafa ve Muçi... Solskjaer: Rafa ve Muçi... 17:28
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 17:05
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 16:47
Skriniar F.Bahçe için İstanbul'da! Skriniar F.Bahçe için İstanbul'da! 16:43
Daha Eski
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! 16:29
Hamilton Ferrari ile ilk turunu attı Hamilton Ferrari ile ilk turunu attı 16:12
Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı hangi kanalda? 16:08
G.Saray'da acil Icardi toplantısı! G.Saray'da acil Icardi toplantısı! 16:05
Savunmada büyük değişim! İşte Mourinho'nun 11'i Savunmada büyük değişim! İşte Mourinho'nun 11'i 15:11
Jose Mourinho'dan Skriniar itirafı! Jose Mourinho'dan Skriniar itirafı! 15:07