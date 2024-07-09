Transfer şov

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş, iç ve dış transfere hız verdi. Daha önce Dilay Özdemir ve Saliha Şahin'i kadrosuna katan siyah- beyazlılar, Sırp pasör çaprazı Brakocevic'in ardından Gizem Güreşen ile de sözleşme uzattı. Kara Kartal, 37 yaşındaki yıldız liberosuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Voleybola Ankara'da başlayan Gizem Güreşen, VakıfBank Güneş Sigorta alt yapısından yetişti. Kariyerinde Türk Telekom, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'da da forma giydi. Oynadığı takımlarda birçok başarıya imza atan tecrübeli voleybolcu, özellikle VakıfBank'ta oynadığı dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla kariyerini taçlandırdı.

Sultanlar Ligi'nde yeni sezonda büyük hedefler koyan Beşiktaş, Brakocevic'in ardından milli yıldızı Gizem Güreşen'le de sözleşme uzattı

Burhaniye'de Beach volley şöleni yaşandı.

Bioderma Pro Beach Tour'un üçüncü ayağı olan Balıkesir Ören-2 Etabı, Burhaniye Ören Plajı'nda oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Final gününde erkeklerde şampiyonluğa Staff Coffee Company (Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru) takımı, kadınlarda da Yaren Sencel-Merve Çelebi ikilisi ulaştı. 4. ayak 6-8 Eylül'de Mersin Kızkalesi'nde düzenlenecek.

KARUTASU ÇOK MUTLU İLK MAÇIMIZ HOLLANDA'YLA

AVRUPA Voleybol Şampiyonası'nda 3. olan U22 Kadın Milli Takımımız'da Rüya Takım'a seçilen Rumen asıllı Türk pasör çaprazımız Karutasu büyük bir mutluluk yaşadı. Karutasu, "İlk kez bu formayı giyiyorum ve bir Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanıyorum. Güzel başladık bence. Her şey için minnettarım, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.