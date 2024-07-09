Haberler Diğer Sporlar Transfer şov

Transfer şov

Sultanlar Ligi’nde yeni sezonda büyük hedefler koyan Beşiktaş, Brakocevic’in ardından milli yıldızı Gizem Güreşen’le de sözleşme uzattı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transfer şov

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş, iç ve dış transfere hız verdi. Daha önce Dilay Özdemir ve Saliha Şahin'i kadrosuna katan siyah- beyazlılar, Sırp pasör çaprazı Brakocevic'in ardından Gizem Güreşen ile de sözleşme uzattı. Kara Kartal, 37 yaşındaki yıldız liberosuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Voleybola Ankara'da başlayan Gizem Güreşen, VakıfBank Güneş Sigorta alt yapısından yetişti. Kariyerinde Türk Telekom, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'da da forma giydi. Oynadığı takımlarda birçok başarıya imza atan tecrübeli voleybolcu, özellikle VakıfBank'ta oynadığı dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla kariyerini taçlandırdı.

Sultanlar Ligi'nde yeni sezonda büyük hedefler koyan Beşiktaş, Brakocevic'in ardından milli yıldızı Gizem Güreşen'le de sözleşme uzattı

Burhaniye'de Beach volley şöleni yaşandı.

Bioderma Pro Beach Tour'un üçüncü ayağı olan Balıkesir Ören-2 Etabı, Burhaniye Ören Plajı'nda oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Final gününde erkeklerde şampiyonluğa Staff Coffee Company (Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru) takımı, kadınlarda da Yaren Sencel-Merve Çelebi ikilisi ulaştı. 4. ayak 6-8 Eylül'de Mersin Kızkalesi'nde düzenlenecek.

KARUTASU ÇOK MUTLU İLK MAÇIMIZ HOLLANDA'YLA

AVRUPA Voleybol Şampiyonası'nda 3. olan U22 Kadın Milli Takımımız'da Rüya Takım'a seçilen Rumen asıllı Türk pasör çaprazımız Karutasu büyük bir mutluluk yaşadı. Karutasu, "İlk kez bu formayı giyiyorum ve bir Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanıyorum. Güzel başladık bence. Her şey için minnettarım, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

F.Bahçe'de Maximin gelişmesi! İmza an meselesi
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak
DİĞER
45 yaşındaki Çağla Şıkel tatilde gençlere taş çıkardı! Çağla Şıkel’in mayolu fit pozları olay oldu!
Başkan Erdoğan'dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze'nin sesi olacak: 'Teröristan'a asla müsaade yok
Yine transfer yine kapışma! F.Bahçe ve G.Saray...
F.Bahçe'de En-Nesyri transferinde kritik hafta!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Djokovic çeyrek finalde!
Servet Yardımcı adaylık başvurusunu teslim etti!
Deprem mi oldu son dakika 9 Temmuz
Namaz vakitleri İstanbul (9 Temmuz Salı)
Canlı dolar ve altın fiyatları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic çeyrek finalde! Djokovic çeyrek finalde! 01:19
Djokovic çeyrek finalde! Djokovic çeyrek finalde! 01:18
Terim'in unutulmaz günü! Terim'in unutulmaz günü! 23:07
Terim'in unutulmaz günü! Terim'in unutulmaz günü! 22:50
Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti 22:47
F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz! F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz! 22:44
Daha Eski
Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu! Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu! 22:28
İngilizler Barış Alper'in peşinde! Gelecek hafta... İngilizler Barış Alper'in peşinde! Gelecek hafta... 22:28
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak 22:28
Alman devinden Ferdi kararı! Alman devinden Ferdi kararı! 22:28
Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular... Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular... 22:28
Mou'nun raporu ortaya çıktı! Ayrılacaklar mı? Mou'nun raporu ortaya çıktı! Ayrılacaklar mı? 22:28