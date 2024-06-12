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Ersu Şaşma, sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın sırıkla atlama finalinde yarışan milli sporcu Ersu Şaşma, bronz madalya kazanarak bu kategoride kürsüye çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 00:24
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Ersu Şaşma, sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun kuruluşu olan 1922 yılından bugüne kadar uluslararası arenada Türk sporcular, sırıkla atlamada hiç madalya kazanamamıştı. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki bu şanssızlığa Ersu Şaşma son verdi. Roma'daki şampiyonada elemelerde 5.25 metreyi pas geçip 5.45 metreyi ikinci hakkında, 5.60 metreyi ise ilk hakkında geçerek adını finale yazdıran Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son günündeki final yarışında ilk hakkını (5.35 metre) pas geçti. Daha sonra 5.50, 5.65 ve 5.75 metreleri ilk haklarında rahat geçen milli sporcu, 5.82 metreyi yükseltilen çıtayı ise ikinci hakkında geçmeyi başardı. Ersu Şaşma, 5.87'de takıldı ve bu derecesiyle yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Ersu, 5.82 metrelik atlayışıyla Oleg Zernikel ile bronz madalyayı paylaştı.

Ersu Şaşma, bronz madalya kazanarak 102 yıllık tarihte bu branşta kürsüye çıkan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Daha önce Tokyo Olimpiyatları'na da katılan ve ilk kez katıldığı bu dev turnuvada 10'uncu olan Ersun Şaşma'nın çok başarılı bir sporcu olduğunun altını çizen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, "Türk sporcularımız artık her kategoride yükselişe geçti. Gurur duyduğumuz sporcularımızdan biri olan Ersun Şaşma da tarih yazdı ve 102 yılda ilk kez sırıkla atlamada madalya kazanarak kürsüye çıktı. Yönetim kurulumuz ve camiamız adına, milli sporcumuz Ersu Şaşma'yı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Paris Olimpiyatları kotasını daha önce kazanan sporcumuzun bu başarısını orada da sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

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