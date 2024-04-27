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Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu

Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu. Milli boksörümüz finalde Rus Albina Moldazhanova'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 20:46 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 21:10
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Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası finalinde 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova'yı 5-0 mağlup ederek kariyerindeki tek eksik olan altın madalyaya uzandı.

2019'da Alcobendas'ta, 2022'de de Budva'da düzenlenen Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan Busenaz Sürmeneli, ilk kez finalde yer aldığı 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak tarihe geçti.

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