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UFC'de İbo Aslan'dan ilk maç ilk zafer! "Ne mutlu Türk'üm diyene"

Karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'de aktif kontratı olan tek Türk sporcu olan İbo Aslan, çıktığı ilk maçta rakibini 3. rauntta nakavt ederek zafere uzandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 10:50
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UFC'de İbo Aslan'dan ilk maç ilk zafer! "Ne mutlu Türk'üm diyene"

UFC'de aktif kontratı bulunan tek Türk sporcu İbo Aslan, karma dövüş sanatları organizasyonundaki ilk maçına çıktı. Kariyerinde daha önce 13 maçı bulunan Aslan, tek mağlubiyetini aldığı İsveçli dövüşçü Anton Turkalj ile bu kez UFC'de karşı karşıya geldi.

Aslan, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Atlantic City kentinde oynanan yarı ağır sıklet kategorisindeki müsabakada rakibini 3. rauntta nakavt etti.

Rakibinden rövanşını almayı başaran Aslan, galibiyet sonrasında sevincini kameralara, "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek yaşadı. 'Son Osmanlı' lakaplı İbo Aslan, müsabaka sonrasında verdiği röportajda ise, "Şanlı bayrağımızı her zaman dalgalandıracağım" dedi.

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