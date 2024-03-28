Zafer vakti

Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla 2. sırayı Göztepe'ye kaptıran ve 5. sıraya kadar gerileyen Kocaelispor, yeni bir sayfa açmak için fırsat olarak gördüğü final gibi maça hazır. 6 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan teknik direktör Mustafa Gürsel, "Puan açısından istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Önümüzde önemli bir Göztepe maçı var. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Arada yapacağımız çalışmalar bizi sezon sonuna kadar götürecek çalışmalar olacak. Bunun bilincinde çalışmalara başladık. Takımda bir yükseliş var. Saha dışı yaşananlar, eksik kalmamız skorları etkiledi ancak bunlar mazeret değil. Neticesinde sahaya 11 kişi çıkıyorsun. Her oyuncumuz değerli. Mevcut kadromuzla en iyisini sahaya koymalıyız. Hepimizin beklentisi oyunun sonuca yansıması. Göztepe maçını camiamızı motive edici, o rüzgarı arkamıza alacağımız bir maç olarak görüyoruz" diye umut dağıttı.

GÖZTEPE HAZIR

1. Lig'de deplasmanda Kocaeli'yle Süper Lig yolunda çok kritik bir maça çıkacak Göztepe, milli arayı iyi değerlendirdi. En yakın rakibi 3. sıradaki Sakarya'nın 9 puan önünde 2. sıradaki Göz-Göz, Manisa'yla hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle kazanıp moral tazeledi.

BİR ADAY DAHA

Altay'da yarın yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi Süleyman Özkaral'dan sonra eski yönetici Nami Aslanoğlu da başkanlığa aday olma kararı aldı. Aslanoğlu, başkan olması yönünde bir talep olduğunu belirtti.

GERİ SAYIM

Kırmızı Grup'ta Play-Off hattındaki Menemen, evindeki Düzce maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ege ekibi, rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez 5'te 5 yaparak 1. Lig iddiasını güçlendirmek istiyor