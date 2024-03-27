Haberler Diğer Sporlar 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak!

2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak!

2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 2027'de dördüncü kez düzenlenecek organizasyonun İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 14:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak!

Avrupa Olimpiyat Komitelerinden (EOC) yapılan açıklamada, 2027'de dördüncü kez düzenlenecek organizasyon İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul'un ev sahipliğini onaylamaktan mutluluk duyduğunu belirten EOC Başkanı Spyros Capralos, "Bu hem Avrupalı sporcular hem de şehir için harika bir haber. İstanbul'un 2027'de Avrupa'nın en iyi sporcularının parlayacağı mükemmel bir yer olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

2027 Avrupa Oyunları, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na birçok branşta kota verecek.

Organizasyona 2015 yılında Bakü, 2019'da Minsk, 2023'te ise Krakow ev sahipliği yapmıştı.

DİĞER
Son dakika haberi: Vincenzo Montella için flaş sözler! "Kadro istikrarına inanmıyorsa..."
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu'na yıktı
Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih
Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyon döneceğiz
İşitme Engelliler Şampiyonası Antalya’da
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? | Kadir Gecesi ayın kaçında? Bu yıl hangi güne denk geliyor?
AÖF VİZE SONUÇLARI 2024 | Açıköğretim 2. Dönem vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Mart rakamları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'tan genel kurul çağrısı Ali Koç'tan genel kurul çağrısı 13:29
Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih 13:17
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 12:22
Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu 12:12
Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında... Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında... 11:43
İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11:27
Daha Eski
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi 11:06
Ertuğrul Doğan açıkladı! "En büyük hayalim..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "En büyük hayalim..." 10:59
Fırtına'dan çifte transfer bombası! Fırtına'dan çifte transfer bombası! 10:49
THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı! THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı! 10:43
BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10:43
Mavericks'ten Kings'e büyük fark! Mavericks'ten Kings'e büyük fark! 10:32