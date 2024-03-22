"Gelecek nesillere örnek olmalıyız"

Milli atlet Tuğba Danışmaz, milli tekvandocular Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile BtcTurk arasında yapılan sponsorluk anlaşmasından memnun olduğunu dile getirdi. Tuğba Danışmaz, "Burada sahip çıkıldığımızı hissediyoruz. Bu desteğin elbette sorumlulukları var. Antrenmanlarıma ve antrenörlerime güvendiğim için bu desteğin karşılığını vereceğime söz veriyorum. BtcTurk yanımızda olduğu için mutluyum ve bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tokyo'da da BtcTurk'un desteğini aldığını söyleyen Hatice Kübra, "Orada bronz madalya aldığım için mutlu olmuştum. Desteklerini sonuna kadar hissetmiştim. Şimdi de TMOK ile anlaştıkları için çok mutluyum" derken, Hakan Reçber de şu ifadeleri kullandı: "BtcTurk ailesinin bize vermiş olduğu bu destek başarıya giden yolda bize motivasyon sağlayacaktır. Bu tür sponsorluklar oldukça önemli. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştım. İnşallah onu Paris'te altına çevireceğim. Milli takım olarak elimizden geleni yapacağız"