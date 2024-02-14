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Türkiye U19 1-0 İskoçya U19 | MAÇ SONUCU - ÖZET

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında İskoçya'yı 1-0 yendi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 14:48
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Türkiye U19 1-0 İskoçya U19 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Umag kasabasındaki Sport Center'da oynanan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, skoçya'yı 1-0 yendi. Millilerin golü Halil Özdemir'den geldi.

Turnuvadaki diğer maçlarda Yunanistan, Letonya'yı 3-0 mağlup ederken; Suudi Arabistan ise Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla geçti.

Teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, organizasyondaki ilk maçında da Yunanistan'ı 2-1 yenmişti.

19 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki üçüncü maçını 16 Şubat Cuma günü Suudi Arabistan ile yapacak.

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