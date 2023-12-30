2023 Almanak

-OCAK-

2 OCAK: Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2022 Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerin iptaline, kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi.

3 OCAK: Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin naaşı defnedildi. 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi. - Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, imza töreni düzenledi.

8 OCAK: Ligde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Golleri Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve İcardi attı.

9 OCAK: Gareth Bale, aktif futbol hayatını noktaladı.

13 OCAK:- Beşiktaş ile Wout Weghorst'un yolları ayrıldı. Hollandalı forvet Manchester United'a gitti.

15 OCAK:- 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek, organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. - İspanya Süper Kupası'nı finalde Real Madrid'i 3-1 mağlup eden Barcelona kazandı. Karşılaşma, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynandı.

20 OCAK: İtalya Futbol Federasyonu, Juventus'a 15 puan silme cezası verdi.

21 OCAK: Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile 2.5 yıllık anlaşma yaptı.

22 OCAK: Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takımı, İspanya'daki Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

28 OCAK: 2023 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, Elena Rybakina'yı 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka kazandı. - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve KURUL üyeleri görevlerinden istifa etti.

29 OCAK: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Lale Orta olduğunu duyurdu. - Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas'i 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, turnuvada 10. kez şampiyon oldu. - Endonezya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde milli sporcu İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu.

-ŞUBAT-

Türkiye, 2023 yılında tarifsiz bir acı yaşadı. Tarihler 6 Şubat'ı gösterirken Kahramanmaraş Merkezli ve 10 ile etki eden deprem yaşandı. Asrın Felaketi olarak gösterilen depremde binlerce vatandaşımızı yitirdik. Acı veren depremde spor dünyasından da birçok önemli ismi kaybettik. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, takımın sportif direktörü Taner Savut, kadın basketbolcu Nilay Aydoğan ve daha birçok spor insanını depremde kaybettik. Ülkemizin başı sağ olsun, şehitlerimizi unutmayacağız. Onlar her zaman kalbimizde...

2 ŞUBAT: A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirildi.

4 ŞUBAT: Milli atlet Anthony Smith, ABD'de düzenlenen yarışta 200 metrede salon 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarken, büyüklerde ise rekoru egale etti. - A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'ya üstünlük kurarak Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükseldi. - Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde sırıkla atlama branşında Buse Arıkazan, Türkiye rekoru kırdı. - Milli tenisçi Berfu Cengiz, Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Turnuvası'nda şampiyon oldu.

5 ŞUBAT: 2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda Senegal şampiyon oldu. - Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nın ikinci gününde milli atlet Sinan Ören, 300 metrede Türkiye rekoru kırdı.

6 ŞUBAT: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı. 7 ŞUBAT: TFF, deprem felaketi sonrası tüm maçları erteledi.

8 ŞUBAT: Belçika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan Domenico Tedesco getirildi. - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, milli sporculardan Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu. - Türkiye Tenis Federasyonu, Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü sporcuları Yağız ve Yağmur ile babaları Uğur ve anneleri Gökçe Uçurum'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat ettiklerini bildirdi.

9 ŞUBAT: İtalyan kayakçı Elena Fanchini, kanser nedeniyle 37 yaşında vefat etti.

10 ŞUBAT: UEFA, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gelecek haftaki maçlarda saygı duruşu yapılmasını kararlaştırdı.

11 ŞUBAT: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını açıkladı.

12 ŞUBAT: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022- 2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldığını duyurdu. - Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybetti. - Super Bowl'da Kansas City Chiefs zafere ulaştı. - Emre Çolak futbolu bıraktı. - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, A Milli Erkek Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın vefat ettiğini duyurdu.

15 ŞUBAT: Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiğini duyurdu.

16 ŞUBAT: UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 yendi.

18 ŞUBAT: Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken'in vefat ettiğini duyurdu. - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri, oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. - Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında vefat etti.

20 ŞUBAT: NBA All-Star maçında Giannis'in takımı, LeBron'un takımını 184-175 yendi. - Sırp tenisçi Novak Djokovic, erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye çıkararak Alman raket Steffi Graf'a ait rekoru egale etti.

21 ŞUBAT: Atakaş Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan takımın sportif direktörü Taner Savut'un vefat ettiğini duyurdu.

23 ŞUBAT: Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'ndan emekliliğini istedi.

24 ŞUBAT: UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elendi. - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.

25 ŞUBAT: Milli eskrimci Nisanur Erbil, Estonya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

26 ŞUBAT: Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de düzenlenen salon şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazandı. - Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi. - Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,22 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.

27 ŞUBAT: Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 378'ye çıkararak Alman kadın raket Steffi Graf'a ait rekoru kırdı.

28 ŞUBAT: Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.

-MART-

3 MART: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

4 MART: 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

14 MART:- Gençlerbirliği 100. yılını kutladı.

16 MART: Futbolun çatı kuruluşu FIFA'da başkanlığa yeniden Gianni Infantino seçildi.

21 MART: Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, maç sırasında rakip kaleciye fiziksel saldırıda bulunan taraftarını, stada girişten 40 yıl men etti.

22 MART: Mesut Özil 34 yaşında futbolu bıraktı. - Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı.

23 MART: UEFA, "Negreira Davası" nedeniyle Barcelona'ya soruşturma açtı

24 MART: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, yarı finale yükselerek Türkiye voleybol tarihine geçti. Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi organizasyonunda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde mücadele etti. - Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı.

25 MART: UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubunda Türkiye, ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yendi. - Yürüyüşte iki dünya şampiyonluğu bulunan Perulu atlet Kimberly Garcia, kadınlar 35 kilometre yarışında 2 saat 37 dakika 44 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci oldu.

27 MART: İngiltere'nin en büyük futbol takımlarından Chelsea, Premier Lig tarihinde bir ilke imza atarak, Stamford Bridge Stadı'nda iftar programına ev sahipliği yaptı.

29 MART: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında, konuk ettiği Hırvatistan'a 2-0 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı - Messi, Arjantin formasıyla "100'ler kulübü"ne girdi.

30 MART: Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın hayatını anlatan belgeselin gala gösterimi yapıldı.

-NİSAN-

6 NİSAN: Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43'üncü oldu.

10 NİSAN: Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile trafiğe çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

12 NİSAN: - Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü. -EURO 2028 ve EURO 2032 adaylık dosyaları UEFA'ya teslim edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

16 NİSAN: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu.

18 NİSAN: Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaştığını açıkladı. - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank şampiyon oldu. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final maçında Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

19 NİSAN: Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı sporcu, kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

20 NİSAN: Yasemin Adar Yiğit, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Mili sporcu 6. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

21 NİSAN: Milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda dört madalya daha kazandı. Ermenistan'da ay-yıldızlı sporculardan Dilara Narin, iki gümüş, bir bronz, Sara Yenigün ise bir bronz madalya elde etti.

22 NİSAN: TFF Merkez Hakem Kurulu, bazı hakemlere görev verilmemesi yönünde karar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu. - Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu. Hırvatistan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

23 NİSAN: ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, 17. şampiyonluğuna ulaştı.

30 NİSAN: Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu. - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, konuk ettiği lider Galatasaray'ı 3-1 yendi.

-MAYIS-

Süper Lig'de 3 yıldır şampiyonluktan uzak kalan Galatasaray, 2023'te hasreti bitirdi… Takımın başına Okan Buruk'u getiren ve yeni bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, Mayıs ayında mutlu sona ulaştı. 'Mayıslar bizimdir' sloganını benimseyen Aslan, İcardi'nin yıldızlaştığı sezonun 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Deplasmandan 4-1'lik zaferle dönen Galatasaray, 23. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılılarda sezona Mauno İcardi damga vurdu. Her derbide gol atan Arjantinli yıldız, toplam 26 karşılaşmada 23 gol ve 8 asistle şov yaptı. En yakın rakibi Fenerbahçe'yi iki maçta da 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 8 puan farkla şampiyonluğa uzandı. Futbolculuğu döneminde sayısız kupa kazanan, teknik adamlıktaki ilk lig şampiyonluğunu Başakşehir'le yaşayan ve Akhisar'la Türkiye Kupası kazanan Okan Buruk da koleksiyonuna bir zafer daha ekledi.

4 MAYIS: Basketbol 7Days Avrupa Kupası finalinde Türk Telekom, İspanya'nın Gran Canaria takımına deplasmanda 71-67 yenilerek, organizasyonu ikinci tamamladı. - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala 2022- 2023 sezonunun şampiyonu oldu.

11 MAYIS: Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi playoff finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

14 MAYIS: İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 34. haftasında konuk olduğu Espanyol'u 4–2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

15 MAYIS: Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı. - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi beşinci maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

20 MAYIS: Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. - İngiltere Premier Lig'de Arsenal'ın deplasmanda Nottingham Forest'a yenilmesiyle lider Manchester City, şampiyonluğu garantiledi.

21 MAYIS: Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos takımını 79-78 yenen İspanya temsilcisi Real Madrid, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. - Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi ise küme düştü.

27 MAYIS: Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasına avantajlı giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le berabere kalırken, deplasmanda Köln'ü yenen Bayern Münih averajla şampiyonluğa ulaştı.

30 MAYIS: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

31 MAYIS: Milli sporcu Merve Dinçel, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

-HAZİRAN-

1 HAZİRAN: İspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu. - Milli sporcu Nafia Kuş, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. - Milli sporcu Hakan Reçber, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2 HAZİRAN: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni uzatma bölümü sonunda 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sezonu şampiyon tamamladı.

3 HAZİRAN: 65. hükümette de Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede tekrar bu göreve getirildi.

5 HAZİRAN: Hollanda ekibi Fortuna Sittard'la yollarını ayırdığını duyuran Burak Yılmaz, futbolu kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

7 HAZİRAN: Fransız ekibi Paris Saint- Germain'den (PSG) ayrılan Arjantinli Lionel Messi, kariyerini ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de sürdüreceğini açıkladı.

8 HAZİRAN: UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yenen İngiltere temsilcisi West Ham United, şampiyon oldu. - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

10 HAZİRAN: İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu. - Portekiz şampiyonu Benfica, Orkun Kökçü'yü Feyenoord'dan transfer etti.

11 HAZİRAN: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

13 HAZİRAN: NBA finalinde Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i 94-89 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

17 HAZİRAN: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak sezonunu şampiyon tamamladı.

20 HAZİRAN: Yunanistan Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos, başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getirdi.

22 HAZİRAN: Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yla 2 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. - Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 169 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

25 HAZİRAN: At yarışlarında 97. Gazi Koşusu'nu Selim Kaya'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı "Urfa Aslanı" isimli safkan kazandı. - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek, şampiyon oldu.

28 HAZİRAN: Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık.

-TEMMUZ-

2023 yılı Türk voleybolunun altın çağı oldu... Özellikle kadın voleybolunda yer yüzündeki tüm kupalara ambargo koyan Türkiye, adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Giovanni Guidetti'yle yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Daniele Santarelli önderliğinde yükselişe geçen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

ÖNCE AVRUPA SONRA DÜNYA

Milletler Ligi'nin kazanılmasından bir ay sonra A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Belçika, İtalya, Estonya ve Almanya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda da destan yazdı. Bu organizasyonda da finale çıkan Sultanlar, Sırbistan'ı 3-2 yenerek ilk defa Avrupa Şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar, eylül ayındaki 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde grubunda oynadığı 6 maçı da kazanarak olimpiyat biletini cebine koyarken, aynı zamanda topladığı 21 puanla da Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, hafif kilo tek çifte kategorisinde altın madalya kazandı.

110. Fransa Bisiklet Turu'nu, Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard üst üste ikinci kez kazandı.

Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa kariyerlerine Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak devam edecek.

-AĞUSTOS-

İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübü Olimpik Marsilya ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Galatasaray, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Ziyech heyecanı yaşandı.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi finalde 1-0 yenen İspanya kazandı.

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. 6.65 milyon euro bonservis ödedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, M.United ve Kopenhag ile eşleşti.

-EYLÜL-

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın formasını giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerindeki resmi maçlarda 850 gol atan ilk futbolcu oldu.

Milli sporcu Ahmet Önder, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazanmayı başardı.

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni Ali Gürbüz üst üste ikinci kez kazandı.

Rams Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. Çağdaş Atan, takımın başına getirildi.

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada dünya rekorunun sahibi oldu.

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

-EKİM-

UEFA, 4 Ekim'de Türkiye'nin EURO 2028'den çekildiğini 10 Ekim'de ise EURO 2032'yi Türkiye- İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko lider tamamladı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, 106 metre ile rekor kırdı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.

-KASIM-

Voleybolda AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Şahinbey Bld, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Polonya ekibi Wisla Krakow'u 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Avrupa Şampiyonası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, Galler'le 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

TFF, Kayserispor ile alt liglerden Altay, Giresun, Erzurum, Bursaspor, Nazilli Bld. ve Zonguldak Kömürspor'a üçer puan silme cezası verdi.

-ARALIK-

A Milli Takım, Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşti.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.

Itoudis yollarını ayıran Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Litvanyalı Sarunas Jasikevicius oldu.

A Milli Kadın Golbol Takımı, IBSA Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.