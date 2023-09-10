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Bakan Osman Aşkın Bak, özel sporcuları kutladı

İtalya'nın Padova kentinde yapılan Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda toplamda 59 madalya kazanan özel sporcularımıza Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan tebrik mesajı geldi. Detaylar haberimizde...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 15:36
Bakan Osman Aşkın Bak, özel sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nı 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalyayla tamamlayan özel milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda özel milli sporcularımız bireysel müsabakalarda 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplamda 59 madalya kazanarak bizleri sevindirdi. Özel milli sporcularımız mücadele ettikleri atletizm, futsal, yüzme, judo ve masa tenisi branşlarında başarılı olarak bizlere tarifi zor, duygu dolu anlar yaşattı. Şampiyonada yer alan tüm özel sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan başarılarda emeği olan sporcularımızın aileleri başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

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