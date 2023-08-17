Bakan Bak: ANALİG ile kulüplerimize katkı sunmaya devam edeceğiz

Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, yetenekli sporcuların spora kazandırılması hedefleriyle oluşturulan ANALİG'de bu yıl 10'uncu sezon heyecanı yaşanıyor.

"ÇOCUKLAR YETENEKLERİNE GÖRE BRANŞLARA YÖNLENDİRİLİYOR"

Bu sezon 28 branşta uygulanan ve yaklaşık 50 bin sporcunun yarıştığı ANALİG'e 2009-2011 doğumlular katılabiliyor. Sporcuların seçimi, il müdürlükleri bünyesindeki il karmaları seçim komitesi tarafından gerçekleştiriliyor. Komitede Spor Şube Müdürü, ilgili spor dalı temsilcisi ve antrenörler yer alıyor. Okul spor müsabakalarında olmak isteyip kendilerine yer bulamayanlar da ANALİG ile oluşturulan il karmalarına seçilebiliyor. Çocuklar yeteneklerine göre branşlara yönlendiriliyor ve il karmaları oluşturuluyor. İl, bölge ve Türkiye Finalleri'nin ardından branşların Türkiye Şampiyonları belirleniyor. Takım ve sporcuların giderleri il müdürlükleri tarafından karşılanırken, müsabakalar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinde yapılıyor. ANALİG yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, hoşgörü değerleri öne çıkarılıyor. Ayrıca gezi etkinlikleri düzenlenerek sporcuların müsabakaya gittiği ilin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi edinmesi sağlanıyor. Sporcuların katılımıyla hatıra ormanları oluşturuluyor.

BAKAN BAK: ÜLKEMİZDE MÜTHİŞ CEVHERLER VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ANALİG'i Türk sporunun geleceği için çok önemli bir proje olarak gördüklerini belirtti. Sporda başarıya ulaşmak için altyapıya önem vermenin yanı sıra sistemli hareket etmek gerektiğini kaydeden Bak, şu ifadeleri kullandı:

"2013 yılından bu yana 10 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz bu proje ile kulüplerimize katkı vermeye devam edeceğiz. Hem ülkemizde hem de dünyada kulüpler astronomik ücretler ödeyerek sporcu transferi yapıyor. Kulüpler bu kadar maliyetli bir durumdan ancak kendi altyapılarından sporcu yetiştirebilirse kurtulabilir. Altyapıya yatırım yaparken de yetişecek sporculara sabır gösterip onlara müsabakalarda şans verilmeli. Böylelikle kulüplerimiz, hem daha az maliyetle yetenekli sporcuya sahip olacak hem de sporcuyu başka kulüplere transfer ederek kazanç sağlayacak. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkemizde müthiş cevherler var. Bakanlığımızca yürütülen ANALİG ile bu cevherleri ortaya çıkarıp, müsabakalarda yarıştırıyoruz. Böylelikle kulüplerimize sporcu seçimi konusunda yardımcı oluyoruz. ANALİG'de sadece sportif değil kültürel ve sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ev sahibi illerimizde bulunan tarihi, turistik yerler rehberler eşliğinde sporcularımıza tanıtılıyor."