Aktüel haberler (21.06.2022)

LONDRA'DA JESUS SAVAŞI

Manchester City'den ayrılması beklenen Gabriel Jesus, Londra'nın iki ekibini birbirine düşürdü. Arsenal'in uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı golcü için Tottenham da devreye girdi. 2023'e kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki forvet için teklifleri bekleyen Manchester City, 50 milyon euro istiyor. Arsenal bu transferde bir adım önde.

ETO'O'YA HAPİS!

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, Barcelona takımında forma giydiği dönemde (2004-2009) vergi kaçırma suçundan 22 ay hapis ve 1,8 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Dört ayrı suçtan yargılanan ve vergi kaçırdığı suçlamalarını kabul eden Eto'o, cezaevine girmemek için Maliye'ye toplamda 3,8 milyon euro ödeme yapacak.

INTER'DE ŞOV DEVAM EDİYOR

İnter CEO'su Marotta transfer çalışmalarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Marotta, "Lukaku ve Dybala'yı kadromuza katmaya çalışıyoruz. Onana ve Mkhitaryan'la sözleşme imzaladığımızı ise doğrulayabilirim" açıklamasını yaptı. İtalyan devi, Lazio'dan Correa'nın 24 milyon euro'luk opsiyonunu kullanarak kadroya katmıştı.

ÜNÜVAR AJAX'TA DEVAM

Ajax'ta yetişen Naci Ünüvar, yeni kontrat konusunda anlaştı. 19 yaşındaki sol kanat, 2026'ya kadar Ajax'ta kalacak. Naci, geçen yıl U21'de 33 maçta 16 gol ve 12 asistle oynadı.

RUS'TU GÜRCÜ OLDU!

Rus tenisçi Dzalamidze, Wimbledon'a katılabilmek amacıyla Gürcistan vatandaşlığına geçti. 29 yaşındaki isim savaş nedeniyle Rus sporculara izin verilmediği için bu yola başvurdu.

TARİHİ FIRSAT KAÇTI

CEV Avrupa Altın Ligi'ni ikinci bitiren A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü. Başantrenör Nedim Özbey ,"Üst üste 3. kez şampiyon olup tarihe geçmek başka bir şeydi. Hedefler bitmiyor. Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonası için uzun vadeli bir çalışma olacak" dedi.

CHELSEA'DE BAŞKAN YOLCU

Chelsea'de Bruce Buck, 2003'ten bu yana yürüttüğü başkanlık görevinden istifa edecek. 76 yaşındaki Buck'ın başkanlık görevinin 30 Haziran itibariyle sonlanacağı ve kulübe kıdemli danışmanlık hizmeti vereceği belirtildi. Buck yönetiminde İngilizler 18 kupa kazandı.

BEYZA YUVADA KALDI

Eczacıbaşı Dynavit, Beyza Arıcı'yla sözleşme yeniledi. Beş sezondur turuncu-beyazlı ekipte görev alan milli oyuncu, 3 yıl daha devam edecek. İmza için mutlu olduğunu belirten Beyza, "Eczacıbaşı benim ailem. Yeni başarılar için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.