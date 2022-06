Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Değerleri yaşatacağız

Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda 9-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul 5. Etnospor Kültür Festivali ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra, festival sponsorları Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türk Telekom Üst Yöneticis Ümit Önal, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da katıldı. Burada bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, pandemi ve Türkiye'deki sel-yangın felaketleri nedeniyle 2 yıl ara vermelerinin ardından festivale bu yıl devam edeceklerini söyledi. Verilen arada bütün geleneksel sporlar dünyasının bu festivale hasret kaldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



7'DEN 70'E AİLECE KATILIM SAĞLANACAK

"Sponsorların muvafakatiyle, festival yapmak yerine okullara etkinlikler götürelim dedik. Zaten konfederasyon olarak 100'ün üzerinde okula giderek etkinlik yapıyorduk. Bu sefer selin etkilediği Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 ilçede 84 okula gittik, 11 bin öğrenciye hitap ettik. Antalya ve Muğla illerimizin 43 ilçesinde de 40 binin üzerinde öğrenciye moral motivasyon sağladık. Çocukların mutlu olduğuna şahit oldum. Şimdi 5. festivali, yediden yetmişe, ailece katılım sağlanacak bir etkinlik olarak yapacağız. Millet bahçesi olma süreci başlamış durumda. Umut ediyoruz ki daha yeşil, daha etkinliğe uygun hale gelecek ve her yıl festivalimizi yapmaya devam edeceğiz."



HERKES ÜCRETSİZ DENEYECEK

Geleneksel sporlarla ülkenin tarihi derinliğini anlatan Erdoğan, "Dünyadaki kültürel zenginliğin kaybolmamasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm etkinlikleri, sporları, oyunları, misafirlerimiz ücretsiz olarak deneyimleyecekler. Çocuklar için alanda 60'a yakın oyun olacak. Ailelerimiz at binip ok atarken, çocuklar topaç atabilecek" diye konuştu.



DÜNYADAKİ EN GENİŞ KAPSAMLI GELENEKSEL ŞÖLEN

Konfederasyonlarının, dünyada geleneksel sporlar anlamında en büyük şemsiye kuruluş olduğunu, 15 ülkeden 22 üyeleri bulunduğunu ancak 80 civarında ülkeyle de temas kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, "12 ülkenin bakanıyla niyet belgesi imzalamış bulunuyoruz. BM, UNESCO ile iş birliği alanlarını genişletmeye devam ediyoruz. Türkiye'de yaptığımız Etnospor Kültür Festivali ile ilgili aslında dünyadaki en geniş kapsamlı geleneksel spor şöleni diyebiliriz. Maksadımız Türkiye'deki kamuoyunu geleneksel sporlarla ilgili bilinçlendirmek" dedi.



MİSAFİR SPORLAR DA YER ALACAK

Festivalde Türkiye'ye özgü güreş, binicilik ve cirit sporlarının yer alacağını, ancak diğer ulusların geleneksel sporlarına da yer vereceklerini kaydeden Erdoğan, "Bu sene Kazakistan'dan atlı güreş, misafir spor dalımız olacak. Çok keyifli bir spor. Çocuk oyunları, sanat atölyeleri, evrensel lezzetler de etkinlikte olacak. 26 ülkeden spor, sanat, kültür, gastronomi alanında binden fazla katılımcı yer alacak ve 20 ülke mutfağı ayarlayacağız" diye konuştu.



GELENEKSEL SPORUN MERKEZİ

Kültür Bakanlığı desteğiyle Sanal Etnospor Müzesi adını verdikleri bir müzeyi de ziyaretçilerle buluşturacaklarına işaret eden Erdoğan, "Türkiye böylece geleneksel sporların dünyadaki önemli merkezi, cazibe merkezi haline geliyor. Önemli tanıtım unsurları olduğunu düşünüyoruz. Dünyada insanlar geleneksel kültürel özellikleri daha çok arıyorlar. Alışılmış değil alışılmış dışındaki şeyler aynı zamanda. Şölenin İstanbul'un cazibesine de değer kattığını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.



ATA SPORLARININ ARKASINDAYIZ

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, 33 branşta spor yapan 6 bin sporcuya katkıda bulunan bir şirket olduklarını belirterek, "Türkiye spor kültürünün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu festivale destek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu bizim için çok kıymetli." dedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, etnospor etkinliklerinin, milletinin bağrından çıkan THY'nin vizyonuyla örtüştüğünü vurgulayarak, "THY, ata sporlarımızın gelecek kuşaklara tanıtılmasına, sevdirilmesine katkı sağlarken, bir yandan da evrensel değerlere sahip çıkıyor" diye konuştu. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da ata sporlarından bazı dalların unutulmaya yüz tuttuğunu ancak Dünya Etnospor Konfederasyonunun unutulmuş bu sporları gün yüzüne çıkardığını kaydetti.