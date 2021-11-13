Helal olsun

GolbolAvrupa Şampiyonası'nda dün tarihi bir gün yaşadık. Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'yla karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibine 5-4 mağlup oldu. Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Rusya, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 5-4 galip ayrılmasını bildi. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler Golbol Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya mücadelesinde Almanya'yla karşılaşan milliler, 7-2'lik galibiyete uzandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan da 7-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar böylece Erkekler Golbol Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.