Desteğe devam

Vestel, Türk sporunu her alanda desteklemeye devam ediyor. Vestel Genel Müdürü Ergün Güler "Son 10 yılda Türk sporu uluslararası platformlarda büyük başarılar elde etti. Biz de farklı branşlardaki Türk sporcularının dünya markası olması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu önemli işbirliği ile çok daha önemli başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vestel, tarih yazan kadın voleybol takımımızdan, cimnastikçilerimize, yelkenden espor'a kadar birçok spor dalında destek veriyor. Aynı zamanda ülkenin çeşitli noktalarına voleybol sahaları yaparak teşvik ediyor.