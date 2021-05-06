Haberler Diğer Sporlar Son dakika spor haberi: Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Azerbaycan'da

Son dakika spor haberi: 'da

Son dakika spor haberi: , 7-9 Mayıs'ta ’da yapılacak. , 7-9 Mayıs'ta yapılacak organizasyonda 7 sporcuyla mücadele edecek

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:58
Son dakika spor haberi: Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Azerbaycan'da

, 7-9 Mayıs'ta 'da yapılacak.

Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Milli takım grup kategorisinde , , , ve , bireyselde ise ve yer alıyor.

Duygu Doğan, Azra Kıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan , 2020 yılında 'de düzenlenen 'nda üç çember iki labut aletinde altın madalya kazanmıştı.

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