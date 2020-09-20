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3 tekvandocu hayatını kaybetti

, 'de meydana gelen 3 tekvandocu hayatını kaybetti. Türkiye Tekvando Federasyonu, Niğde'deki trafik kazasında hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 17:07
Trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti

-Çiftlik kara yolu Güresen Tepe mevkisinde gerçekleşen kazada 3 tekvandocu hayatını kaybetti, 2 tekvandocu da yaralandı.

Kazada, araçtaki Niğde Çiftlikspor Kulübü sporcuları Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Emin Koç, olay yerinde vefat etti.

Yaralılar Kenan Adıyaman ve Mükerrem Tekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Federasyondan yayımlanan mesajda, hayatını kaybeden sporculara Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı sporculara ise acil şifalar dilendi.

Başkanı de sporcuların antrenörü Ramazan Yılmaz'ı arayarak taziyelerini iletti. Başkan Şahin, yaralı sporcular için de acil şifalar dileğinde bulundu.

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