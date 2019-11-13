Yasa boğan trajik ölüm! Jimnastikçi Melanie Coleman hayatını kaybetti - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Yasa boğan trajik ölüm! Jimnastikçi Melanie Coleman hayatını kaybetti

Yasa boğan trajik ölüm! Jimnastikçi hayatını kaybetti

Yasa boğan trajik ölüm! Jimnastikçi Melanie Coleman hayatını kaybetti

Southern Connecticut Üniversitesi’nde okuyan ve jimnastikçi olan , antrenmanda geçirdiği sonucu trajik bir biçimde hayatını kaybetti.

'nin Connecticut eyaletinde üniversite öğrencisi olmasına rağmen jimnastikteki yeteneği nedeniyle tanınan , antrenmandaki trajik sonrasında yaşamını yitirdi.

Asimetrik paralel aletinde çalışmalar yapan 20 yaşındaki Coleman, dengesini kaybedip düşerek omuriliğinden yaralandı. Kaza sonrasında acil olarak Yale-New Haven Hastanesi'ne kaldırılan Amerikalı, iki gün tedavi gördükten sonra hayata gözlerini kapattı. Üniversitesi sosyal medya hesabından üzücü haberi paylaştı.

Üniversitede hemşirelik okuyan Coleman, jimnastikteki başarısıyla Kadınlar Kolej Jimnastik Federasyonu tarafından en iyiler arasında gösteriliyordu.

Üniversitenin müdürü Joe Bertolino da yaptığı açıklamada, "Melanie öğretmenleri ve antrenörleri tarafından hem jimnastikte hem de sınıfta çok başarılı genç bir kadın olarak gösteriliyordu" dedi.

ABD Gençler Olimpiyatları Programı'nda en başarılı isimler arasında gösterilen Melanie Coleman'ın tüm eyalet tarafından tanındığı belirtildi.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yasa boğan trajik ölüm! Jimnastikçi Melanie Coleman hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN