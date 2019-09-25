Virgil van Dijk ölümün kıyısından döndüğünü açıkladı

İngiliz ekibi Liverpool forması giyen başarılı defans oyuncusu Virgil van Dijk, 2012 yılında Groningen forması giydiği sırada yakalandığı hastalığı ve ölümle burun buruna geliş hikayesini anlattı.

Four-Four-Two Dergisi'ne konuşan Hollandalı yıldız, henüz 21 yaşındayken yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

Bana o dönem böbrek enfeksiyonu, apandisit ve peritonit gibi tanılar kondu. Ben şanslıydım çünkü bu tarz hastalığa yakalananlar yaşayamıyordu. Görebildiğim tek şey etrafımı saran tüplerdi. Vücudum o kadar zayıf düşmüştü ki hiçbir şey yapamıyordum. Kafamda en kötü senaryo dönüp duruyordu. Hatta vasiyetimi bile yazdım. Eğer ölürsem paramın bir kısmının anneme verilmesini istedim. Kimse bunu konuşmak istemiyordu ama ölebilirdim.

Zorlu günler geçirdikten sonra sağlığına kavuştuğunu söyleyen Van Dijk, 2013 yılında Celtic'e transfer oldu. Oradan Southampton'a geçen Hollandalı yıldız futbolcu, 2018'in ocak ayında Liverpool'un yolunu tuttu.