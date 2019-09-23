Bernardo Silva'nın Benjamin Mendy'e yaptığı şakaya soruşturma başlatıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen 25 yaşındaki Bernardo Silva'nın takım arkadaşı Benjamin Mendy'e yaptığı şaka federasyona takıldı.

Twitter üzerinden bir şeker markasının maskotuyla, takım arkadaşı Benjamin Mendy'nin fotoğraflarını paylaşan Silva takipçilerine "Bu kim?" diye soru yöneltti. Bu paylaşıma yorum yapan Mendy ise "1-0 senin lehine. Göreceksin" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

İkilinin bu konuşmasına rağmen İngiltere Futbol Federasyonu Bernardo Silva'nın ırkçılık yaptığına yönelik soruşturma başlatılmasına karar verdi. Portekizli futbolcu ise yaşanan duruma tepki göstererek, "Bu devirde arkadaşımla bile şakalaşamıyorum" yorumunu yaptı.



