Bernardo Silva'nın Benjamin Mendy'e yaptığı şakaya soruşturma başlatıldı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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'nın 'e yaptığı şakaya soruşturma başlatıldı

Bernardo Silva'nın Benjamin Mendy'e yaptığı şakaya soruşturma başlatıldı

Manchester City forması giyen 'nın sosyal medya hesabı üzerinden takım arkadaşı 'e yaptığı şaka İngiltere Futbol Federasyonu'na takıldı. Portekizli futbolcunun ırkçılık yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımlarından Manchester City forması giyen 25 yaşındaki 'nın takım arkadaşı 'e yaptığı şaka federasyona takıldı.

Twitter üzerinden bir şeker markasının maskotuyla, takım arkadaşı Benjamin Mendy'nin fotoğraflarını paylaşan Silva takipçilerine "Bu kim?" diye soru yöneltti. Bu paylaşıma yorum yapan Mendy ise "1-0 senin lehine. Göreceksin" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

İkilinin bu konuşmasına rağmen İngiltere Futbol Federasyonu Bernardo Silva'nın ırkçılık yaptığına yönelik soruşturma başlatılmasına karar verdi. Portekizli futbolcu ise yaşanan duruma tepki göstererek, "Bu devirde arkadaşımla bile şakalaşamıyorum" yorumunu yaptı.


  1. 23.09.2019
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