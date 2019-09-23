Bernardo Silva'nın Benjamin Mendy'e yaptığı şakaya soruşturma başlatıldı
Manchester City forması giyen Bernardo Silva'nın sosyal medya hesabı üzerinden takım arkadaşı Benjamin Mendy'e yaptığı şaka İngiltere Futbol Federasyonu'na takıldı. Portekizli futbolcunun ırkçılık yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen 25 yaşındaki Bernardo Silva'nın takım arkadaşı Benjamin Mendy'e yaptığı şaka federasyona takıldı.
Twitter üzerinden bir şeker markasının maskotuyla, takım arkadaşı Benjamin Mendy'nin fotoğraflarını paylaşan Silva takipçilerine "Bu kim?" diye soru yöneltti. Bu paylaşıma yorum yapan Mendy ise "1-0 senin lehine. Göreceksin" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
İkilinin bu konuşmasına rağmen İngiltere Futbol Federasyonu Bernardo Silva'nın ırkçılık yaptığına yönelik soruşturma başlatılmasına karar verdi. Portekizli futbolcu ise yaşanan duruma tepki göstererek, "Bu devirde arkadaşımla bile şakalaşamıyorum" yorumunu yaptı.
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Bernardo Silva'nın Benjamin Mendy'e yaptığı şakaya soruşturma başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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