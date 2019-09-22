Premier Lig'i sallayan Çağlar Söyüncü dev kulübü peşine taktı! Devre arasında... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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Haberler Galeri Premier Lig'i sallayan Çağlar Söyüncü dev kulübü peşine taktı! Devre arasında...

Premier Lig'i sallayan Çağlar Söyüncü dev kulübü peşine taktı! Devre arasında...

Premier Lig'de Leicester City formasıyla ilk 6 haftada göz dolduran bir performansa imza atan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, dev kulübün transfer listesine girdi. Milli yıldız için ilk girişimler ocak ayı transfer döneminde olabilir. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

22 Eylül 2019 Pazar 16:09 Güncelleme: 22.09.2019 16:09
Premier Lig'i sallayan Çağlar Söyüncü dev kulübü peşine taktı! Devre arasında...

İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla başarılı bir grafik çizen milli futbolcu Çağlar Söyüncü yavaş yavaş dev kulüplerin de radarına girmeye başladı.

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Premier Lig'i sallayan Çağlar Söyüncü dev kulübü peşine taktı! Devre arasında...

Leicester City taraftarlarının adına besteler yaptığı ve sık sık Manchester Unitied'a giden eski stoperleri Harry Maguire ile kıyasladıkları Çağlar, sezon başından beri teknik direktörünün en gözde ismi olmayı başardı.

Premier Lig'i sallayan Çağlar Söyüncü dev kulübü peşine taktı! Devre arasında...

İngiliz basınından Daily Express, yaşanan sakatlıkların ardından merkezi defans oyuncusu konusunda problemler yaşayan Manchester City için milli yıldızın çözüm olabileceğini yazdı.

Premier Lig'i sallayan Çağlar Söyüncü dev kulübü peşine taktı! Devre arasında...

Aymeric Laporte'un 6 aylık, bir diğer defans oyuncusu John Stones'un ise 6 haftalık yokluğu nedeniyle stoper mevkisinde sorunlar yaşayan City'nin, devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapabileceği ifade edildi.

Premier Lig'i sallayan Çağlar Söyüncü dev kulübü peşine taktı! Devre arasında...

Bu kapsamda milli yıldız için ayrı bir parantez açan Daily Express, Premier Lig'de çok fazla tecrübesi olmamasına karşın Çağlar Söyüncü'nün iyi bir transfer olabileceğini vurguladı.

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