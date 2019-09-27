Guardiola'nın Türk futbolcu bombası! Transferi böyle duyurdular
Leicester City'de bu sezon sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü'yle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ada basını, 23 yaşındaki stoperin Ocak ayında Premier Lig'de son iki yılın şampiyonu Manchester City'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
Leicester City'de sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yle ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.
The Guardian gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Aymeric Laporte'un uzun süreli sakatlığının ardından stoper rotasyonu iyice daralan Pep Guardiola'nın Çağlar'ı gözüne kestirdiğini yazdı.
Milli futbolcunun Leicester ile olan mevcut sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.
- 27.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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