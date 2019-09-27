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27 Eylül 2019, Cuma
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Guardiola'nın Türk futbolcu bombası! Transferi böyle duyurdular

Guardiola'nın Türk futbolcu bombası! Transferi böyle duyurdular

'de bu sezon sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan 'yle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiası geldi. Ada basını, 23 yaşındaki stoperin Ocak ayında 'de son iki yılın şampiyonu 'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

'de sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan milli futbolcu 'yle ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddiası geldi.

The Guardian gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Aymeric Laporte'un uzun süreli sakatlığının ardından stoper rotasyonu iyice daralan 'nın Çağlar'ı gözüne kestirdiğini yazdı.

Milli futbolcunun Leicester ile olan mevcut sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.

  1. 27.09.2019
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