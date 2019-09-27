Guardiola'nın Türk futbolcu bombası! Transferi böyle duyurdular

Leicester City'de sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yle ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

The Guardian gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Aymeric Laporte'un uzun süreli sakatlığının ardından stoper rotasyonu iyice daralan Pep Guardiola'nın Çağlar'ı gözüne kestirdiğini yazdı.

Milli futbolcunun Leicester ile olan mevcut sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.