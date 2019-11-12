Hamide Doğangün iki ayrı kategoride 2020 Tokyo vizesi aldı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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iki ayrı kategoride vizesi aldı

Hamide Doğangün iki ayrı kategoride 2020 Tokyo vizesi aldı

Milli atlet , kadınlar kategorisi 800 metre finalinde dünya 4’üncüsü oldu ve 2020 'na katılma hakkı kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen 'nın 6'ncı gününde kategorisi 800 metre finalinde piste çıkan , 1:54.97'lik derecesiyle yarışı 4'üncü sırada bitirdi. Milli sporcu bu sonucun ardından iki ayrı kategoride 2020 'na katılma hakkı elde etti.
Doğangün, organizasyondaki ilk vizesini, kadınlar T53 kategorisi 400 metrede elde ettiği bronz madalyayla almıştı.

  1. 12.11.2019
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