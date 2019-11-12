Hamide Doğangün iki ayrı kategoride 2020 Tokyo vizesi aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın 6'ncı gününde T53 kategorisi 800 metre finalinde piste çıkan Hamide Doğangün, 1:54.97'lik derecesiyle yarışı 4'üncü sırada bitirdi. Milli sporcu bu sonucun ardından iki ayrı kategoride 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Doğangün, organizasyondaki ilk 2020 Tokyo vizesini, kadınlar T53 kategorisi 400 metrede elde ettiği bronz madalyayla almıştı.