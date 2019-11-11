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11 Kasım 2019, Pazartesi
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İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 'nin yanı sıra Hırvatistan, , ve 'dan 80 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

'yi turnuvada 10'u kadın 25 sporcu temsil ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Tolga Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karate ve tekvando branşlarında Avrupa şampiyonalarını ilk defa Türkiye'de birlikte düzenlediklerini belirtti.

Federasyon bünyesinde 22 branş bulunduğunu kaydeden Vural, "Türkiye'de bu yıl üçüncü uluslararası organizasyonu yapıyoruz. Karate ve tekvandoda iyi durumdayız. Karatede 2 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya almıştık. Aynı başarıyı tekvando da göstermek istiyoruz ve sporcularımızdan madalya bekliyoruz." diye konuştu.

, yarın sona erecek.

  1. 11.11.2019
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