Milli sporcu Jansin Turgut yaşam savaşı veriyor!
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Milli sporcu yaşam savaşı veriyor!

Milli sporcu Jansin Turgut yaşam savaşı veriyor!

'nın ragbi () oyuncusu , yaşam savaşı veriyor. Ibiza Havalimanı'nın otoparkının üçüncü katından yere düşen 23 yaşındaki sporcunun durumunun kritik olduğu belirtildi.

İspanyol polisi olayın nasıl gerçekleştiği konusunda soruşturma yürütüyor. Yoğun bakımda hayati tehlikesi bulunduğu ifade edilen, Turgut'un ailesine acı haberin verildiği kaydedildi.

Aybaşında takımı Salford Red Devils'ten gönderilen genç sporcunun büyük şok yaşadığı ifade ediliyor. Olayda intihardan şüphe edilirken henüz konu ile ilgili kesin bir bilgi verilmedi.

Turgut, 'nı 2018 Gelişmekte Olan Milletler Dünya Şampiyonası'nda yaptığı ilk uluslararası turnuva sırasında takıma kaptanlık yapmıştı.

  1. 20.05.2019
  2. Güncelleme: 20.05.2019 19:00
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