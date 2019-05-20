Galatasaray'ın eski yıldızı Deniz Türüç'ü açıkladı! Transfer... - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın eski yıldızı Deniz Türüç'ü açıkladı! Transfer...

Bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan eski milli kaleci Aykut Erçetin, sarı kırmızılıların şampiyonluk sürecini değerlendirirken yeni sezon dahilinde izlenmesi gereken stratejiyi ve Galatasaray'ın yeni sezon transferlerini mevki mevki FOTOMAC.COM.TR'ye açıkladı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:02 Güncelleme: 20.05.2019 17:02
Galatasaray'ın eski yıldızı Deniz Türüç'ü açıkladı! Transfer...

2002 - 2003 ile 2013- 2014 sezonu arasında Galatasaray'da yer alan eski milli file bekçisi Aykut Erçetin'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası çok önemli açıklamalar geldi... İşte Aykut Erçetin'in flaş Galatasaray sözleri:

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Galatasaray'ın eski yıldızı Deniz Türüç'ü açıkladı! Transfer...

Galatasaray'ın şampiyonluk süreci ve şampiyonluğu hakkındaki düşünceleriniz...

- Galatasaray bana göre son yılların en zor şampiyonluklarından birini elde etti. Hem puan farkı çok açılmıştı hem de yeteri kadar iyi bir kadroya sahip değildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Deniz Türüç'ü açıkladı! Transfer...

- Sadece 11 futbolcusu vardı ancak müthiş bir taraftar desteğini arkasına almıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Deniz Türüç'ü açıkladı! Transfer...

- Bence yine en büyük etki eden ve şampiyonluğun en önemli mimarı olan isim Fatih Terim'de... Taraftarın da Fatih hocaya inancı tamdı. Bana göre; şampiyonluğu getiren en önemli olgular bunlardı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Deniz Türüç'ü açıkladı! Transfer...

Rakip birçok takım ve bazı taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunda hakem hatalarının etkisi olduğunu söylüyor... Bu konu hakkında neler söylersiniz?

- Hangi takım liderlik pozisyonuna geçse zaten bu tarz söylemler ortaya çıkıyordu o takım lehine. Hakemlerin liderlik pozisyonuna geçen takımlara yönelik olumlu tutum sergilediği konusuna inanmıyorum.

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