Galatasaray'ın eski yıldızı Deniz Türüç'ü açıkladı! Transfer...

Galatasaray'ın şampiyonluk süreci ve şampiyonluğu hakkındaki düşünceleriniz...

- Galatasaray bana göre son yılların en zor şampiyonluklarından birini elde etti. Hem puan farkı çok açılmıştı hem de yeteri kadar iyi bir kadroya sahip değildi.