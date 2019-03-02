Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi
02 Mart 2019, Cumartesi
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sona erdi

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi

'da devam eden şampiyonada ile , bireyselde elde etti

'da devam eden 2019 'nda ile , bireyselde kazandı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve 25 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyona, İlkadım Okçuluk Salonu'nda devam ediyor.

Makaralı yay genç kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Begüm Topkarcı, İtalyan rakibi Elisa Roner ile yaptığı müsabakada yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Makaralı yay genç erkekler kategorisinde de Yakup Yıldız, Estonyalı rakibi Robin Jaatma ile yaptığı ve 148-146 biten karşılaşma sonucunda gümüş madalya aldı.

  1. 02.03.2019
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